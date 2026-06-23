«Welt zusammengebrochen»

«Das war eine Katastrophe. Für viele von uns ist eine Welt zusammengebrochen», sagte der Playmobil-Betriebsratsvorsitzende Michael Ulbrich der dpa. Wie viele andere seiner Kolleginnen und Kollegen war er seit vielen Jahren in dem traditionsreichen Werk beschäftigt. Der Betriebsrat sei an dem Tag erst kurz vor der Belegschaft informiert worden, sagte er. «Man hat einen wertschätzenden Umgang absolut vermisst.»