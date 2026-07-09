Für das umkämpfte Zalando -Logistikzentrum in Erfurt ist ein millionenschwerer Sozialplan vereinbart worden - 2.100 Menschen verlieren ihre Arbeit. Nach monatelangem Tauziehen musste ein Spruch der Einigungsstelle gefällt werden, weil sich Management und Betriebsrat bis zuletzt nicht einigen konnten, teilte der Betriebsrat mit. Ein Unternehmenssprecher bestätigte den Abschluss eines Sozialplans.