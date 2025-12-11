Vier von sechs Perrons stufenfrei

Die SBB vermeldeten aber auch Fortschritte. Sie haben vier von sechs Perrons erhöht, dort ist der Zugang zu den Zügen nun stufenfrei. Ebenfalls voran kommt der Einbau von neuen Perrondecken, die den Bahnhof ruhiger und heller machen sollen, wie die SBB weiter schreiben. Weiter wird das neue Bubenbergzentrum pünktlich fertig. Erste Büroflächen seien dort an die Mietenden übergeben worden.