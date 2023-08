Im rasant alternden Japan will die Regierung verstärkt gegen Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern vorgehen. Bei den Opfern handelt es sich um junge Teilnehmer eines umstrittenen Praktikumsprogramms, das Japan seit 1993 ärmeren Ländern anbietet. Im vergangenen Jahr sei es an mehr als 7200 Arbeitsplätzen, wo solche Ausländer beschäftigt waren, zu Verstössen gegen Sicherheitsbestimmungen und anderen illegalen Praktiken gekommen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch unter Berufung auf eine jüngste Erhebung der Zentralregierung in Tokio.

16.08.2023 06:32