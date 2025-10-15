Wohin geht die Reise der ABB-Aktie?

Nach einem zwischenzeitlichen Allzeithoch der Aktien bei rund 54 Franken im Januar ging es wie mit dem Gesamtmarkt im März und Anfang April nochmals klar nach unten. Seither kennt der Titel aber praktisch nur noch die Aufwärtsbewegung und hat vergangene Woche mit der Robotik-Devestition auch erstmals die Grenze bei 60 Franken geknackt. Vom Allzeithoch bei 60,40 Franken ist der Titel zwar wieder etwas zurückgekommen, dennoch resultiert seit Jahresbeginn eine positive Performance von knapp 20 Prozent, dies nachdem die Papiere im Jahr 2024 bereits knapp einen Drittel zugelegt hatten.