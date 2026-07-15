Q2 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2025 Auftragseingang 10'477 9'254 Umsatz 9'453 8'295 Operativer EBITA 1'881 1'598 - Marge (in Prozent) 19,9 19,3 Reingewinn 1'325 1'151

Trägt der Boom bei Rechenzentren weiterhin?

In Marktkreisen geht man davon aus, dass sich die starke Entwicklung bei ABB im zweiten Quartal fortgesetzt hat. Im ersten Quartal gelang dem Unternehmen ein zweistelliges Wachstum sowohl beim Bestellungseingang wie auch dem Umsatz. Die stärkste Marktdynamik zeigte sich zuletzt im Segment Rechenzentren, was insbesondere die Aufträge im Bereich Elektrifizierung in die Höhe schnellen liess. Dies dürfte sich auch im zweiten Quartal kaum geändert haben.