Was sagt das Management zum Iran-Krieg?

Die Analysten achten besonders auch auf Aussagen zum Iran-Krieg. Zwar macht der Nahe Osten nur rund 5 Prozent des Gruppenumsatzes aus und auch die Energie- und Frachtkosten fallen nicht stark ins Gewicht. Die makroökonomische Entwicklung und das Investitionsklima der Kunden könnten jedoch leiden, wenn der Krieg weiter andauert, wie Jefferies betont. Auch die ZKB zieht in einem solchen Fall Schätzungsanpassungen in Betracht.