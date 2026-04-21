Der Industriekonzern veröffentlicht am Mittwoch, 22. April, die Ergebnisse zum ersten Jahresviertel 2026. Insgesamt haben fünf Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.
Q1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025* Auftragseingang 9'729 8'589 Umsatz 8'418 7'382 Operativer EBITA 1'951 1'495 - Marge (in Prozent) 23,2 20,3 Reingewinn 1'373 1'102 * bereinigt um Robotikgeschäft
Hält der Rückenwind vom Vorquartal an?
Die Analysten erwarten vom ABB-Konzern, der nach der Robotics-Abspaltung aus den Sparten Electrification, Motion und Automation besteht, ein starkes erstes Quartal. Das Management hat für das Startquartal ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent und eine höhere Marge in Aussicht gestellt.
Die Trends vom Schlussquartal 2025 dürften laut den Experten angehalten haben, darunter der Rechenzentren-Boom sowie eine verstärkte Nachfrage der Versorger. Davon profitiert vor allem die Elektrifizierungssparte. Dazu kommen positive Währungseffekte und ein Gewinn aus der Veräusserung von Immobilien von rund 380 Millionen Dollar.
Der chinesische Immobilienmarkt dürfte hingegen angespannt geblieben sein. Ausserdem verwässere die volle Konsolidierung von Gamesa Electric die Marge im Bereich Motion.
Werden die Ziele bestätigt?
Für das laufende Jahr werden ein Wachstum von 6 bis 9 Prozent sowie eine leicht höhere Marge angestrebt. Der Ausblick dürfte bestätigt werden. Zudem wird ABB eine Prognose für das zweite Quartal abgeben.
Was sagt das Management zum Iran-Krieg?
Die Analysten achten besonders auch auf Aussagen zum Iran-Krieg. Zwar macht der Nahe Osten nur rund 5 Prozent des Gruppenumsatzes aus und auch die Energie- und Frachtkosten fallen nicht stark ins Gewicht. Die makroökonomische Entwicklung und das Investitionsklima der Kunden könnten jedoch leiden, wenn der Krieg weiter andauert, wie Jefferies betont. Auch die ZKB zieht in einem solchen Fall Schätzungsanpassungen in Betracht.
Wie entwickelte sich der Aktienkurs?
Mit einem Plus von rund 27 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gehören die ABB-Titel zu den stärksten Blue Chips. Der SMI hat sich im selben Zeitraum kaum verändert. Bereits letztes Jahr entwickelten sich die Titel überdurchschnittlich.
Website: www.abb.com
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(AWP)