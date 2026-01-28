Was ist beim Ausblick zu erwarten?

ABB dürfte ein Ziel für das erste Quartal und für das Gesamtjahr 2026 nennen. Das Überraschungspotenzial hält sich allerdings in Grenzen, nachdem ABB im letzten November neue Mittelfristziele präsentiert hat. Für den Gesamtkonzern wurde das Ziel für die operative Marge (EBITA) auf 18 bis 22 Prozent angehoben, von zuvor 16 bis 19 Prozent. Unverändert blieb die Zielsetzung für den Umsatz: ABB will organisch um 5 bis 7 Prozent wachsen, zudem sollen weiterhin Zukäufe das Umsatzwachstum um 1 bis 2 Prozent ergänzen. Beide Zielwerte gelten im Durchschnitt über den Konjunkturzyklus. Ergänzende Akquisitionen sollen nun fester Bestandteil der Performance-Kultur von ABB werden.