AKTIENKURS: Die Adecco-Titel sind im Vergleich zum Jahresanfang um gut 4 Prozent gesunken. Damit schneiden sie deutlich schlechter ab als der Gesamtmarkt (SPI) mit einem Plus von rund 7 Prozent. Im März setzten die Adecco-Papiere vorübergehend zu einem Höhenflug an, stürzten dann Anfang April mit Ankündigung des US-Zollhammers aber wieder ab. Im Vorjahr hatten die Titel fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Sollte es Adecco gelingen, am 8. Mai den Investoren eine Beruhigungspille in Form von überzeugenden Quartalszahlen zu verabreichen, könnten die Aktien trotz der Unabwägbarkeiten wieder zum Erholungskurs ansetzen.