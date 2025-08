Q2 2025 (in Mio EUR) AWP-Konsens Q2 2024 Umsatz 5'695 5'844 Org. Wachstum* (in Prozent) -0,7 -1,0 Bruttomarge (in Prozent) 19,2 19,4 adj. EBITA 142 179 - Marge (in Prozent) 2,5 3,1 * werktagsbereinigt

FOKUS: Die Analysten rechnen für Adecco im Durchschnitt mit einer Verbesserung des organischen Wachstums, beziehungsweise dürfte der Rückgang im zweiten Quartal weniger stark ausfallen als das noch im Jahr davor und im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres der Fall war. Bei der Bruttomarge dürfte nach Einschätzung der Analysten sowohl zum Vorjahres- wie auch zum Vorquartal ein leichter Rückgang resultieren.