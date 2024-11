Q3 2024 (in Mio EUR) AWP-Konsens Q3 2023 Umsatz 5'829 5'958 Org. Wachstum* (in Prozent) -2,6 3,0 Bruttogewinn 1'143 1'242 adj. EBITA 192 235 - Marge (in Prozent) 3,3 4,0 * werktagsbereinigt

FOKUS: Keine Frage: Die Märkte für Personaldienstleistungen sind derzeit schwierig. Doch die Adecco Group schlägt sich in diesem Umfeld nicht schlecht. So dürfte das Unternehmen im dritten Quartal trotz erneut leicht rückläufigem Umsatz weitere Marktanteile hinzugewonnen haben. Das liegt auch an der guten Kostenkontrolle, wie Analysten betonen. Tatsächlich ist es Adecco in den letzten Monaten gelungen, die Kostenbasis insgesamt zu senken. Konkret hat der Konzern bis zur Jahresmitte bei den Verwaltungskosten Nettoeinsparungen in Höhe von 162 Millionen Euro erzielt und damit das Einsparziel von 150 Millionen gegenüber dem Basisjahr 2022 übertroffen. Darüber hinaus sieht CEO Denis Machuel die Anpassung der Kapazitäten an die Marktdynamik sowie die Struktur des Unternehmens mit drei verschiedenen Geschäftsbereichen als Vorteil seines Unternehmens gegenüber der Konkurrenz.