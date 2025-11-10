Q3 2025 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2024 Umsatz 2'597 2'433 (in Prozent) Op. Marge 12,7 13,6 Op. Marge (core) 19,7 20,6 (in USD) EPS 0,47 0,53 EPS (core) 0,77 0,81

Nächste Prognosesenkung?

Nach zwei aufeinanderfolgenden Prognosesenkungen fragen sich die Anleger, ob der Konzern seine Vorhersagen für 2025 nach dem dritten Jahresviertel erneut reduzieren muss. Denn um die auf 4 bis 5 Prozent gesenkte Prognose für ein Wachstum in Lokalwährungen zu erreichen, muss der Konzern in der zweiten Jahreshälfte eine Schippe drauflegen. Im ersten Halbjahr hatte lediglich ein Plus von 3 Prozent herausgeschaut.