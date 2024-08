Q2 2024 (in Mio USD) AWP-Konsens Q2 2023 Umsatz 2'536 2'402 Op. Marge ( Prozent) 13,5 11,2 Op. Marge core ( Prozent) 19,9 19,9 EPS (USD) 0,46 0,34 EPS Core (USD) 0,73 0,69

FOKUS: Alcon dürfte im zweiten Quartal den Wachstumskurs gehalten haben. Die meisten Analysten gehen von einen Wachstum in Lokalwährungen von rund 7 Prozent aus und damit in der Grössenordnung des Startquartals. In der Berichtswährung US-Dollar führt dies laut den Schätzungen zu einem Plus von rund 6 Prozent auf 2,54 Milliarden.