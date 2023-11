Q3 2023E (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2022A Umsatz 2348 2124 (in Prozent) Op. Marge 11,6 9,7 Op. Marge (core) 19,9 17,2 (in USD) EPS 0,35 0,23 EPS (core) 0,67 0,50

FOKUS: Analysten gehen beim Augenheilkundekonzern nach dem starken zweiten Quartal für das dritte von einer anhaltenden Dynamik aus. Die positiven Markttrends dürften sich fortgesetzt haben. Sogar die Währungseffekte dürften sich im dritten Quartal leicht positiv auswirken, nachdem sie den Umsatz im ersten Halbjahr noch um 3 Prozent gedrückt hatten. Eine weitere Erhöhung der Guidance schliessen Analysten daher nicht aus.