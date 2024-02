Q4 2023E (in Mio USD) AWP-Konsens Q4 2022 Umsatz 2337 2155 Op. Marge (in Prozent) 12,2 1,0 Op. Marge core ( Prozent) 19,7 16,4 EPS (in USD) 0,37 -0,20 Core EPS (in USD) 0,66 0,42 (in Fr.) Dividende je Aktie 0,24 0,21

FOKUS: Bei Alcon standen die Zeichen 2023 auf Wachstum. Das Geschäft mit Kontaktlinsen und Augentropfen ist in Zeiten der Inflation relativ stabil, wie Konzernchef David Endicott nach den Q3-Zahlen gegenüber AWP erklärt hatte. Es kann höchstens sein, dass Menschen zum Beispiel den Wechsel von Monats- zu Tageslinsen etwas hinauszögern. Aber tendenziell sind die Kunden bei Alcon-Produkten wenig preisempfindlich. Und wie Analysten ausführen, dürfte Alcon 2023 gar über dem Markt gewachsen sein.