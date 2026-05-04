Alcon publiziert am Dienstag, 5. Mai, nachbörslich die Zahlen zum ersten Quartal 2026. Insgesamt acht Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen.
Q1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz 2'695 2'451 Op. Kernmarge (in Prozent) 20,8 20,8 Diluted EPS 0,42 0,70 Core EPS (in USD) 0,82 0,73
Neue Produkte müssen liefern
Analysten erwarten ein starkes erstes Quartal von Alcon, getragen von anhaltender Stärke bei neuen Produkten und günstigen Vergleichswerten, insbesondere im Bereich Implantate. Die neu eingeführten Produkte werden daher weiterhin im Fokus der Anleger stehen.
Als Haupttreiber sehen Analysten etwa den Bereich Equipment mit den neu lancierten Chirurgie-Technologie-Geräten «Unity VCS» und «Unity CS» sowie Vision Care (Kontaktlinsen). Und auch Ocular Health mit verschreibungspflichtigen Medikamenten dürfte zum Wachstum beigetragen haben.
Und eine bessere Auslastung wird Skaleneffekte erzeugen - die Marge von Alcon dürfte also weiter steigen. Das trotz der Belastung durch die US-Zölle und den anhaltenden Aufbau der Verkaufsmannschaft.
Prognose bestätigt?
Vergangenes Jahr hatte Alcon die Anleger mit zwei aufeinanderfolgenden Prognosesenkungen geschockt. Diese waren aber weniger ein Zeichen für ein strukturelles Problem, sondern eher ein Timing-Thema (Investitionszyklen) und der Übergangsphase bei neuen Produkten geschuldet. Daher dürfte Alcon die Prognosen für 2026 diesmal bestätigen, glauben Analysten.
Im Gegenteil: Hinweise auf eine schrittweise Verbesserung des Marktwachstums könnten nach Ansicht des RBC-Experten Jack Reynolds-Clark die Tür für eine mögliche Prognoseanhebungen bei den Q2- oder den Q3-Ergebnissen öffnen. Zudem sehe er Potenzial für ein neues Aktienrückkaufprogramm.
Kontaktlinsen und Konsumentenstimmung
Zuletzt ist auch die konjunkturelle Sensitivität des Kontaktlinsengeschäfts in den Fokus gerückt, weil eine schwächere Konsumentenstimmung die Nachfrage dämpfen könnte. Alcon selbst hatte zuletzt diese Abhängigkeit relativiert. Gleichwohl bleibt nach Ansicht von Analysten das Risiko bestehen, dass das Marktwachstum an das untere Ende der historisch beobachteten Spanne von 4 bis 6 Prozent zurückfällt.
Endet Abwärtstrend der Aktie?
Die Alcon-Titel haben seit Jahresbeginn einen Rückgang um etwa 8 Prozent verzeichnet, während sich der Gesamtmarkt (SMI) seitwärts bewegt hat. Bereits im vergangenen Jahr gehörten die Titel mit einem Minus von rund 18 Prozent zu den schwächsten Blue Chips.
Website: www.alcon.com
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(AWP)