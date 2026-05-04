Kontaktlinsen und Konsumentenstimmung

Zuletzt ist auch die konjunkturelle Sensitivität des Kontaktlinsengeschäfts in den Fokus gerückt, weil eine schwächere Konsumentenstimmung die Nachfrage dämpfen könnte. Alcon selbst hatte zuletzt diese Abhängigkeit relativiert. Gleichwohl bleibt nach Ansicht von Analysten das Risiko bestehen, dass das Marktwachstum an das untere Ende der historisch beobachteten Spanne von 4 bis 6 Prozent zurückfällt.