Der Augenheilkunde-Spezialist publiziert die Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 am Dienstag, 24. Februar, nachbörslich. Insgesamt sieben Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen.
Q4 2025 (in Mio USD) AWP-Konsens Q4 2024 Umsatz 2'691 2'477 (in Prozent) Op. Marge (in Prozent) 14,5 15,9 Op. Marge core ( Prozent) 19,6 20,1 (in USD) Core EPS 0,77 0,72 2025 (in Fr.) AWP-Konsens 2024 Dividende je Aktie 0,31 0,28
Kann Alcon das Wachstum beschleunigen?
Analysten rechnen bei Alcon im Schlussquartal 2025 mit einer guten Umsatzentwicklung und Beschleunigung des Wachstums. Im Gesamtjahr dürften die Verkäufe in etwa wie vom Unternehmen prognostiziert (+4-5 Prozent) zugelegt haben. Als Haupttreiber sehen Analysten etwa den Bereich Equipment mit den neu lancierten Chirurgie-Technologie-Geräten «Unity VCS» und «Unity CS» sowie Vision Care (Kontaktlinsen). Und auch Ocular Health mit verschreibungspflichtigen Medikamenten dürfte zum Wachstum beigetragen haben.
Überrascht Alcon die Anleger?
Trotz des erwarteten Wachstums rechnen die Experten mit einem Rückgang der Margen, unter anderem auch aufgrund der Zollpolitik in den USA (2025 Belastung von rund 100 Millionen) sowie hoher Investitionen ins Produktportfolio. Zahlreiche Produkteinführungen dürften im Jahr 2026 für weiteres Wachstum sorgen und die Margen positiv beeinflussen. Mit Blick auf den Zahlenausweis rechnen die Analysten von JPMorgan gar mit eine positiven Überraschung. Sie setzten die Aktien auf die «Positive Catalyst Watch List».
Bringen die neuen Produkte den Erfolg?
Von Interesse bleiben die Entwicklungen im Produktportfolio. Nach rund zehn Einführungen im letzten Jahr, richtet sich der Blick auf den Erfolg dieser Neueinführungen, etwa der Precision-7-Kontaktlinsen oder der Unitiy-Geräte. Vom Erfolg der neuen Produkte hängen auch die Prognosen für das laufende Jahr ab. Mittelfristig will der Konzern über Markt wachsen und die Margen steigern. Allerdings wird auch 2026 mit Belastungen durch die US-Zölle im Umfang von 50 bis 100 Millionen Dollar gerechnet.
Kann sich die Aktie weiter erholen?
Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Alcon-Aktie leicht gestiegen, dies nach einem Rückgang von knapp 17 Prozent im Börsenjahr 2025. Analysten sehen durchaus noch weiteres Erholungspotenzial, ein Grossteil der Auguren hat für die Titel eine Kaufempfehlung ausgegeben. Dabei wird auch mit einer weiteren Erhöhung der Dividendenausschüttung gerechnet.
