Amrize präsentiert am Mittwoch, 29. April, die Zahlen zum ersten Quartal 2026. Zum AWP-Konsens haben insgesamt vier Analysten beigetragen.
Q1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz 2'148 2'081 - Building Materials 1'405 1'329 - Building Envelope 743 752 Adj. EBITDA 214 214 - Building Materials 145 120 - Building Envelope 119 124 (in Prozent) Adj. EBITDA-Marge 10,0 10,3
Wie ist das erste Quartal verlaufen?
Die Analysten erwarten bei Amrize ein Umsatzwachstum im ersten Quartal, getrieben durch den Bereich Building Materials. Die Nachfrage aus dem Infrastruktur- und kommerziellen Bau dürfte gut gewesen sein, während der Wohnbau weiterhin schwach erwartet wird. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA wird in etwa auf Vorjahresniveau erwartet, da es gewisse Mehrkosten nach dem Spin-off von Holcim (per Juni 2025) gab. Diese dürften aber von Margenverbesserungen bei Building Materials kompensiert worden sein.
Generell sind die Zahlen des saisonal schwachen ersten Quartals wenig relevant, wie es etwa bei der ZKB heisst. Der Fokus liege daher stärker auf Aussagen zum aktuellen Umfeld und dem Ausblick.
Werden die Ziele bestätigt?
Für das Gesamtjahr 2026 hat Amrize einen Umsatz von 12,29 bis 12,52 Milliarden Dollar (Wachstum von 4-6 Prozent) und ein adjustiertes EBITDA von 3,25 bis 3,34 Milliarden Dollar (Wachstum von 8-11 Prozent) in Aussicht gestellt. Die Analysten rechnen mit einer Bestätigung der Guidance.
Wie haben sich die Preise entwickelt?
Bei den Zementpreisen sprechen die Experten von einer hohen Vorjahresbasis. Die Preise für Zuschlagstoffe dürften hingegen höher liegen. Generell sollen sich Preiserhöhungen des Konzerns im weiteren Jahresverlauf positiv auswirken.
Wie läuft das Effizienzprogramm?
Die Anleger interessieren auch Aussagen zum Spar- und Effizienzprogramm «Aspire». Damit will Amrize bis 2028 Synergien von über 250 Millionen Dollar realisieren und die operative Gewinnmarge pro Jahr um rund 50 Basispunkte verbessern. Die Einsparungen sollen sich bereits dieses Jahr niederschlagen.
Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt?
Die Papiere von Amrize sind im bisherigen Jahresverlauf um rund 2 Prozent gestiegen, während sich der Gesamtmarkt (SMI) seitwärts bewegt hat. Damit haben sich die Titel auch besser entwickelt als die Aktien des ehemaligen Mutterkonzerns Holcim, die aufgrund von Iran-Sorgen rund 6 Prozent verloren haben.
Website: www.amrize.com
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(AWP)