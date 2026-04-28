Q1 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz 2'148 2'081 - Building Materials 1'405 1'329 - Building Envelope 743 752 Adj. EBITDA 214 214 - Building Materials 145 120 - Building Envelope 119 124 (in Prozent) Adj. EBITDA-Marge 10,0 10,3

Wie ist das erste Quartal verlaufen?

Die Analysten erwarten bei Amrize ein Umsatzwachstum im ersten Quartal, getrieben durch den Bereich Building Materials. Die Nachfrage aus dem Infrastruktur- und kommerziellen Bau dürfte gut gewesen sein, während der Wohnbau weiterhin schwach erwartet wird. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA wird in etwa auf Vorjahresniveau erwartet, da es gewisse Mehrkosten nach dem Spin-off von Holcim (per Juni 2025) gab. Diese dürften aber von Margenverbesserungen bei Building Materials kompensiert worden sein.