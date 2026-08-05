Wo steht die Aktie?

Die Amrize-Aktien kommen seit der Abspaltung von Holcim Ende Juni 2025 nicht vom Fleck. Die vergangenen drei Handelswochen waren ein Auf und Ab, per Saldo bewegte sich der Titel jdeoch seitwärts. Mit aktuell gut 40 Franken liegt er deutlich unter dem Allzeithoch vom Februar bei 51,34 und nur unwesentlich über dem Stand nach dem ersten Handelstag vor gut einem Jahr bei 39,31 Franken. Mit einem Minus von rund 6 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gehören die Papiere von Amrize zu den schwächsten Blue Chips. Der SMI hat im selben Zeitraum um etwa 8 Prozent zugelegt.