Wie läuft die Aktie?

Die Aktien von Amrize haben sich seit Jahresbeginn um 2,4 Prozent verteuert. Damit entwickelten sie sich etwas besser als der Gesamtmarkt und auch deutlich besser als die Aktien des einstigen Mutterkonzerns Holcim, die rund 10 Prozent im Minus sind. Allerdings haben die Holcim-Aktien erst von Berichten über eine mögliche Aufweichung der EU-Emissionsregeln vor zwei Wochen einen Schlag erhalten. Amrize ist davon nicht betroffen, weil sich der Konzern nur auf Nordamerika konzentriert.