Q2 2023E (in Mio EUR) AWP-Konsens Q2 2022A Umsatz 864 1183 Bruttomarge adj. (in %) 27,9 31,6 EBIT adj. 42 104 - Marge (in %) 4,9 8,8

FOKUS: Die Analysten rechnen bei AMS Osram für das zweite Quartal mit einem Umsatz innerhalb der prognostizierten Guidance von 800 bis 900 Millionen Euro (Q2 2022: 1,18 Mrd). Der erwartete Umsatzrückgang wird unter anderem mit einem weiterhin gedämpften Umfeld in den zyklischen Endmärkten, negativen saisonalen Effekten im Leuchtengeschäft und der Portfoliobereinigung begründet. Die Zahlen des zweiten Quartals markierten wohl die Talsohle, bevor das Unternehmen wieder zum Umsatzwachstum zurückkehre, glauben mehrere Analysten.