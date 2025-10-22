9M 2025 (in Mio USD) AWP-Konsens 9M 2024 Umsatz 3'693 3'259 - Injectable Aesthetics 1'845 1'698 - Dermatological Skincare 1'062 990 - Therapeutic Dermatology 785 571 Q3 2025 (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2024 Umsatz 1'245 1'057 - Injectable Aesthetics 605 559 - Dermatological Skincare 343 315 - Therapeutic Dermatology 296 183

Worauf ist zu achten?

Nach wie vor ist nicht ganz klar, wie Galderma von den US-Zöllen beeinflusst wird. Immerhin sind die USA der wichtigste Markt für die Gruppe. Wie CEO Flemming Ørnskov im Gespräch mit AWP im Juli sagte, will das Unternehmen seine Präsenz dort ausbauen. Schon jetzt produziere Galderma viele Produkte für den US-amerikanischen Markt in den USA selber oder in Ländern wie Kanada oder Grossbritannien, die Zoll-Vereinbarungen abgeschlossen haben.