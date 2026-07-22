Dagegen hat Galderma mit dem Neuromodualtor Relfydess , einem Wirkstoff gegen Falten, kürzlich in den USA einen Rücksetzer erlitten. Die US-Zulassungsbehörde FDA hatte auf einen Zulassungsantrag des Wirkstoffs einen sogenannten Complete Response Letter zurückgeschrieben. Das bedeutet zwar nicht, dass die Zulassung des Produkts abgelehnt wurde, Galderma muss aber nachbessern. Die FDA beanstandete Beobachtungen aus einer Inspektion der Produktionsstätte sowie die Optimierung analytischer Methoden. Sicherheit und Wirksamkeit des Präparats seien hingegen nicht bemängelt worden. Mit der Vorlage der Zahlen dürfte es spannend sein, ob das Management noch etwas mehr auch zum weiteren Fahrplan zu sagen hat.