2025 (in Mio USD) AWP-Konsens 2024 Umsatz 5'208 4'410 - Injectable Aesthetics 2'549 2'299 - Dermatological Skincare 1'457 1'331 - Therapeutic Dermatology 1'186 780 EBITDA (Core) 1'209 1'031 - Marge ( Prozent) 23,3 23,4 Reingewinn (Core) 726 496 (in Fr.) Dividende je Aktie 0,28 0,15

Was sind die wichtigsten Themen?

Bei Galderma dürften sich die Fragen um ein paar Kernthemen drehen, wie etwa Nemluvio (Nemolizumab). Der Hoffnungsträger ist zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis zugelassen. In beiden Fällen handelt es sich um schwächende Hauterkrankungen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und Symptome wie anhaltenden Juckreiz, Hautläsionen und schlechte Schlafqualität mit sich bringen. Nachdem die Markteinführung bislang besser als erwartet verlaufen ist, wird hier die Entwicklung im Schlussquartal, wichtiger aber noch der Blick nach vorne interessieren. Dabei hoffen Marktteilnehmer auf Aussagen zum möglichen Spitzenumsatzpotenzial und wann dieses erreicht werden könnte. Hier hatte Galderma immer von etwa zwei Milliarden US-Dollar gesprochen.