9M 2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2023 Umsatz 2'371 2'390 EBITDA 734 749 - Marge (in Prozent) 31,0 31,3 Reingewinn 492 516

FOKUS: Angesichts der Flaute in der europäischen Baubranche dürfte Geberit ein schwieriges zweites Semester durchmachen. Dazu passt auch die Prognose eines lediglich gehaltenen Umsatzes im Gesamtjahr, nachdem im ersten Semester noch ein Plus von 1,7 Prozent in Lokalwährungen gemeldet wurde. Der Umsatz im zweiten Semester müsste demnach auch bereinigt um die Einflüsse des starken Frankens unter demjenigen der Vorjahresperiode liegen.