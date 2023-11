9M 2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2022A Umsatz 2382 2725 EBITDA 738 767 - Marge (in Prozent) 31,0 28,1 Reingewinn 507 541

FOKUS: Geberit dürfte wegen der Flaute in der Bauindustrie in Teilen Europas und vor allem in Deutschland auch im dritten Quartal weniger Umsatz gemacht haben als in der Vergleichsperiode. Allerdings gehen die Analysten davon aus, dass der organische Rückgang weniger stark ausgefallen sein dürfte als noch im ersten Semester, nicht zuletzt weil das Vorjahresquartal bereits etwas schwächer ausgefallen war. Einzelne Kommentatoren meinen auch, dass sich die Nachfrage seitens der Grosshändler wieder etwas stabilisiert haben könnte.