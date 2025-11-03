Darüber hinaus will das Unternehmen ab dem Jahr 2027 jährliche Einsparungen durch die Schliessung des Keramikwerks im deutschen Wesel von rund 10 Millionen Franken erreichen. Die Kosten dafür beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf 17 Millionen Franken und sollen im zweiten Semester noch 5 Millionen und im Jahr 2026 rund 3 Millionen betragen.