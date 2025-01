2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2023 Umsatz 3'083 3'084 (in Prozent) Org. Entwicklung 2,0 -4,8

FOKUS: Das Marktumfeld ist schwierig geblieben, insbesondere im Neubau-Bereich. Der Sanitärtechnikkonzern zeige aber seine Widerstandsfähigkeit in einem schwachen Baumarkt mit rückläufigen Wohnbaugenehmigungen in Europa, heisst es in einem Kommentar der Bank Vontobel. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten gemäss AWP-Konsens mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau, aber einer positiven währungsbereinigten Entwicklung am oberen Ende der Guidance. Im vierten Quartal dürfte sich das Wachstumstempo aber leicht verlangsamt haben und eher verhalten ausfallen.