2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 Umsatz 3'162 3'086 (in Prozent) Org. Entwicklung 4,3 2,5

Hält der positive Trend in Europa?

In der mit einem Umsatzanteil von knapp 90 Prozent wichtigsten Region Europa lief es zuletzt ziemlich gut. So erreichte das organische Umsatzplus für den Konzern per Ende September 4,4 Prozent. Vor allem der mit Abstand wichtigste Markt Deutschland wuchs deutlich, ebenso die Schweiz, die Benelux-Länder und Österreich. In der Folge hatte der Bauzulieferer auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf rund +4,5 Prozent (in LW) von zuvor +4 Prozent erhöht.