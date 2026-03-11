2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 EBITDA 928,7 912,6 - Marge (in Prozent) 29,4 29,6 Reingewinn 604,6 597,1 (in Fr.) Dividende je Aktie 13,04 12,80

Wie hoch kommt die hohe Marge zu liegen?

Geberit hatte im Januar die alte Prognose für die Rentabilität leicht nach oben angepasst. Demnach wurde eine EBITDA-Marge von «leicht unter 29,5 Prozent» in Aussicht gestellt, zuvor lautete die Prognose auf «rund 29 Prozent». Entsprechend lautet auch der AWP-Konsens auf 29,4 Prozent. Dabei dürfte das vierte Quartal wie üblich das schwächste gewesen sein.