H1 2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2022A Umsatz 3611 3652 - Riechstoffe 1681 1646 - Aromen 1949 2006 Org. Wachstum (in %) 2,9 6,2 EBITDA 754 816 - Marge (in %) 20,9 22,4 Reingewinn 430 440

FOKUS: Givaudan dürfte nach Jahren des Wachstums im ersten Semester 2023 etwas weniger umgesetzt haben als im Vorjahr. Davon gehen zumindest Analysten aus. Gemäss AWP-Konsens rechnen sie im Durchschnitt mit einem Rückgang von 1,1 Prozent. Organisch wird dagegen weiterhin ein Zuwachs erwartet (AWP-Konsens: +2,9%), wenn auch unterhalb der mittelfristig angepeilten Zielbandbreite von 4 bis 5 Prozent.