Im ersten Quartal hat Givaudan trotz hoher Vergleichsbasis weiter zugelegt. So stieg der Umsatz von Januar bis März um 8,5 Prozent auf 1,98 Milliarden Franken. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte, war es ein Plus von 7,4 Prozent, wie Givaudan im April mitteilte. Die nicht zuletzt wegen Zöllen steigenden Inputkosten sollen vollständig an die Kunden weitergeben werden, hiess es