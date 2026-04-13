Wann kommt die Erholung?

Ein schneller Aufschwung ist laut Analysten dennoch nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte das Geschäft im ersten Halbjahr 2026 verhalten bleiben, auch wegen der hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Eine spürbare Verbesserung wird erst im zweiten Halbjahr erwartet. Entscheidend dafür ist vor allem, ob sich das schwächelnde Aromageschäft wieder erholt.