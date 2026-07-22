H1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025 Umsatz 3'789 3'864 - Riechstoffe 2'001 1'955 - Aromen 1'794 1'909 Org. Wachstum (in Prozent) 3,0 6,3 EBITDA 891 945 - Marge (in Prozent) 23,5 24,5 EBITDA bereinigt 925 973 - Marge (in Prozent) 24,4 25,2 Reingewinn 541 592

Beschleunigt sich das organische Wachstum im zweiten Quartal?

Das dürfte die wichtigste Frage sein. Die Analysten rechnen mehrheitlich damit, dass sich das organische Wachstum gegenüber dem ersten Quartal beschleunigt. Damit würde Givaudan einen Schritt zurück in Richtung des mittelfristigen Wachstumsziels von 4 bis 6 Prozent machen. Für das gesamte erste Halbjahr wird gemäss AWP-Konsens ein organisches Wachstum von 3,0 Prozent erwartet - nach 2,8 Prozent im ersten Quartal.