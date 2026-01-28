2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 Umsatz 7'467 7'412 - Riechstoffe 3'812 3'660 - Aromen 3'669 3'752 Org. Wachstum (in Prozent) 5,2 12,3 EBITDA 1'780 1'765 - Marge (in Prozent) 23,8 23,8 EBITDA bereinigt 1'836 1'816 - Marge (in Prozent) 24,6 24,5 Reingewinn 1'052 1'090 (in Fr.) Dividende je Aktie 72,30 70,00

Warum Analysten eine Verlangsamung beim Wachstum erwarten?

Nach Einschätzung der Analysten dürfte sich das Wachstum nach dem Rekordjahr 2024 im Jahr 2025 verlangsamt haben. Gemäss AWP-Konsens rechnen sie für das vergangene Jahr mit einem organischen Wachstum von 5,2 Prozent - nach 12,3 Prozent im Jahr davor. Analysten verweisen auf eine verhaltene Volumenentwicklung bei Grosskunden - also bei multinationalen Konsumgüterkonzernen - besonders bei Nahrungsmitteln sowie Haushalts- und Körperpflegeartikeln. In der Folge habe sich vor allem das Aromengeschäft abgekühlt, zusätzlich belastet durch anspruchsvolle Vergleichszahlen und einen geringeren Beitrag aus Preiserhöhungen.