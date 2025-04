In Europa, Australien und Nordafrika will der Zementkonzern seine starke Position im Bereich Nachhaltigkeit für profitables Wachstum nutzen. In Lateinamerika hingegen sollen vor allem das starke Wachstum von Bevölkerung, Wohlstand und Urbanisierung die Expansion von Holcim antreiben. Konzernchef Miljan Gutovic will mehr Akquisitionen in Lateinamerika tätigen. Das starke Wachstum wird auch zu einer Verschiebung der Gewichte im Konzern führen. «Ich erwarte, dass Lateinamerika in ein bis zwei Jahren die Region 'Asien, Naher Osten und Afrika' als zweitgrössten Markt hinter Europa ablösen wird», sagte Gutovic Lateinamerika kam im Jahr 2024 auf einen Umsatz von 2,89 Milliarden Franken, in Asien/Naher Osten/Afrika nahm Holcim 3,61 Milliarden ein.