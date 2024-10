Als Damokles-Schwert schwebt weiterhin der Terrorprozess in Frankreich über dem Konzern: Der Prozess in Paris gegen die französische Holcim-Tochter Lafarge dürfte laut der Nachrichtenagentur AFP in gut einem Jahr vom 4. November bis zum 9. Dezember 2025 stattfinden. Es geht dabei um Terrorismusfinanzierung im syrischen Bürgerkrieg in den Jahren 2011 bis 2014. Dabei sollen Millionen auch an den Islamischen Staat geflossen sein, um das dortige Zementwerk in Betrieb zu halten.