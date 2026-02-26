Wie läuft die Aktie?

Die Holcim-Aktie kannte seit der Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts in einen eigenen Konzern mit Namen Amrize am 23. Juni praktisch nur den Weg nach oben. Seit dem Allzeithoch (ohne Amrize) bei 82,54 Franken am 3. Februar gab es aber einen herben Kurstaucher durch die Berichte über eine mögliche Lockerung der EU-Emissionsregeln. In den letzten Tagen konnte sich der Kurs wieder etwas davon erholen und steht aktuell bei 74,88 Franken.