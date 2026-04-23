Q1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2025 Umsatz 3'441 3'696 EBIT* 408 485 - Marge (in Prozent) 11,8 13,1 * wiederkehrend

Wie läuft das Geschäft?

Holcim dürfte im ersten Quartal einen deutlichen Rückgang von Umsatz und operativem Gewinn ausweisen. Gründe dafür sind der harte Winter in einigen europäischen Ländern und Währungseffekte. Aber auch der Verkauf von Geschäften in Nigeria, Jordanien sowie im Irak wird den Umsatz und den wiederkehrenden Betriebsgewinn belastet haben. Organisch dürfte Holcim indes gewachsen sein. Allerdings ist das erste Quartal das kleinste im ganzen Jahr. Die Auswirkungen für das Gesamtjahr sind deshalb beschränkt. Analysten rechnen mit einer Verbesserung des Geschäftsgangs im weiteren Verlauf des Jahres. Dann beginnen auch die Preiserhöhungen von Holcim auf breiter Front zu greifen. In der zweiten Jahreshälfte erwartet Konzernchef Miljan Gutovic dann Effekte aus dem riesigen deutschen Infrastrukturprogramm.