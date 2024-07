H1 2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2023 Betriebsertrag 1'993 2'029 Adj. Konzerngewinn 490 541 (in Prozent) Adj. Cost/Income-Ratio 68,9 65,3 (in Bp) Bruttomarge 88 93 (in Mrd Fr.) Net New Money (NNM) 3,5 7,1 Kundenvermögen (AuM) 470 471

FOKUS: Nachdem Julius Bär am Dienstag nach langer Suche einen neuen CEO bekannt gegeben hat, rücken nun am Donnerstag die Finanzergebnisse in den Vordergrund. Die Analysten erhoffen sich aber auch Angaben zu einem neuen Aktienrückkaufprogramm. Bezüglich der Ergebnisse erwarten sie im Mai und Juni weiter anziehende Nettoneugeldzuflüsse, nachdem die Bank nach den Negativ-Schlagzeilen um die hohe Signa-Kreditvergabe mit langsamen Zuflüssen gestartet war. Die verwalteten Vermögen werden allerdings durch den Abgang der Kairos-Vermögen (AuM rund 4,5 Mrd EUR) nach dem Verkauf der Tochtergesellschaft beeinträchtigt.