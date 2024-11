Nach dem Totalabschreiber von Julius Bär von 606 Millionen Franken auf ihren Darlehen an die gescheiterte Signa-Gruppe im Jahresergebnis 2023 könnte die Bank auf Teil-Rückzahlungen hoffen. So könnte Julius Bär nach dem Verkauf des Signa-Anteils an der britischen Warenhausgruppe Selfridges an einen saudischen Staatsfonds bis zu 100 Millionen Franken zurückerhalten, schrieb die «Neue Zürcher Zeitung» im Oktober. Ende September war bereits der Verkauf des Signa-Anteils am operativen Geschäft der Warenhausgruppe Globus an die thailändische Central Group bekannt geworden.