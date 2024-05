VRP Lacher hatte sich an der Generalversammlung bei den Aktionären für die hohe Kreditgewährung an die Signa-Gruppe entschuldigt. Er sprach von einer «unternehmerischen Fehleinschätzung, die nicht hätte passieren dürfen». Julius Bär hatte im Jahresergebnis 2023 sogenannte «Private-Debt-Kredite» an die mittlerweile in Konkursverfahren steckende Signa-Gruppe des Investors René Benko in Höhe von 606 Millionen Franken abgeschrieben. Der Konzerngewinn 2023 brach in der Folge um die Hälfte ein.