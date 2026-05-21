Wann schliesst die Finma ihre Untersuchung ab?

Mindestens so stark interessieren wie die Finanzzahlen dürften Angaben des Managements zur Finma-Untersuchung zum hohen Kreditabschreiber in der Folge des Zusammenbruchs der Immobiliengruppe Signa des Investors René Benko. Die meisten Analysten erwarten den Abschluss allerdings erst später im Jahr: «Eime frühere Bekanntgabe wäre aber erfreulich», heisst es etwa bei der ZKB. Wichtig ist das Ende der Finma-Untersuchung auch deshalb, weil es wohl die Voraussetzung für den Start eines von vielen Investoren herbeigesehnten Aktienrückkaufprogramms ist.