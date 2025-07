H1 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2024 Betriebsertrag 1'911 1'945 Adj. Konzerngewinn 399 460 IFRS Gewinn 341 452 (in Prozent) Adj. Cost/Income-Ratio 71,5 71,0 (in Bp) Bruttomarge 79,5 85,0 (in Mrd Fr.) Net New Money (NNM) 6,4 3,7 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 30.04.25 Kundenvermögen (AuM) 475 467

FOKUS: Wie bereits im Mai angekündigt, wird das Halbjahresergebnis von einer Wertberichtigung auf dem Kreditportfolio über 130 Millionen Franken belastet. Dazu kommt ein Sondereffekt aus dem Wegfall des verkauften Brasiliengeschäfts. Die verwalteten Vermögen (AuM) dürften derweil im Mai und Juni von den positiven Märkten sowie von weiteren Geldzuflüssen profitiert haben. Neben den Zahlen sind die Investoren gespannt auf allfällige Informationen zur Überprüfung des Kreditbuchs und zur laufenden Finma-Untersuchung zum Signa-Debakel.