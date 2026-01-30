2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 Betriebsertrag 3'920 3'861 Adj. Konzerngewinn 823 1'047 IFRS Konzerngewinn 700 1'022 (in BP) Bruttomarge 80,3 83,0 (in Prozent) Cost/Income-Ratio 69,3 70,9 (in Mrd Fr.) Net New Money (NNM) 14,7 14,2 (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 30,10,2025 Kundenvermögen (AuM) 523,8 520,0 (in Fr.) AWP-Konsens 2024 Dividende je Aktie 2,60 2,60

Worauf achten die Investoren?

Das Jahr 2025 gilt als «Übergangsjahr» für die Vermögensverwaltungsgruppe, die seit den hohen Kreditverlusten wegen dem Zusammenbruch der Immobiliengruppe Signa des Investors René Benko noch nicht richtig in die Spur zurückgefunden hat. Unter dem vor einem Jahr angetretenen CEO Stefan Bollinger hat Julius Bär im vergangenen Jahr sein Kreditbuch durchleuchtet und weitere hohe Wertberichtigungen vorgenommen. Die Investoren hoffen nun, dass das «Aufräumen» damit zu einem Ende gekommen ist.