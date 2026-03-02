2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 Nettoumsatz 24'662 24'802 Rohertrag 8'660 8'670 EBIT adj. 1'336 1'654 EBIT* 1'279 1'654 Reingewinn 944 1'230 (in Prozent) Konversionsrate adj. 15,4 19,1 Konversionsrate* 14,8 19,1 (in Fr.) Dividende je Aktie 6,34 8,25 * inkl. Einmaleffekte

Was steht im Fokus?

Nach einem guten ersten Halbjahr begann das Geschäft des Logistikkonzern im zweiten Halbjahr zu schwächeln. Die Politik von US-Präsident Donald Trump und eine Konsumflaute in einigen Teilen der Welt verursachten einen Margenzerfall. Auf den Weltmeeren wurden wegen der Zölle weniger Waren verschifft, was zu Überkapazitäten führte und in der Folge zu einem Preiszerfall. Der Bereich Seefracht, der mit Abstand grösste im Konzernverbund, schrieb im dritten Quartal daher nicht einmal mehr die Hälfte des Vorjahresgewinns. Auch beim zweitwichtigsten Bereich, der Luftfracht, kamen die Margen unter Druck. Nun interessiert, wie es im Schlussquartal weiterging und wie die Zukunft aussieht.