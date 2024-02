PRO MEMORIA: Von Kühne+Nagel gab es während des vierten Quartals eine Reihe an kleineren Neuigkeiten zu vermelden. So baut der Logistiker die Lagerfläche am New Yorker Flughafen JFK. Davon profitieren Dienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter sowie verderbliche Waren. Ausserdem eröffnete der Konzern ein neues Cross-Dock-Center in der Nähe des Deepwater Container Terminal (DCT) in Gdansk (Polen).