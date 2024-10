Mittelfristig peilt das Unternehmen im Rahmen der «Roadmap 2026»-Strategie Konversionsraten von 25 bis 30 Prozent an (2023: 22 Prozent). Zur See und in der Luft soll die Rate gar bei über 40 Prozent zu liegen kommen. Die Sparten Landverkehr und Kontraktlogistik sollen derweil Werte von über 10 Prozent rsp. von 7-9 Prozent liefern. Die neue Strategie sieht unter anderem Mehrumsätze mit E-Commerce vor. Geplant ist ausserdem der Einstieg in neue Märkte.