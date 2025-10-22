Was sind die Mittelfristziele des Unternehmens?

Seit gut rund einem halben Jahr gibt es neue Mittelfristziele: Konkret peilt das Unternehmen bis 2030 ein Wachstum des 1,5-fachen der globalen BIP-Wachstumsrate an. Damit will der Konzern die Konkurrenz überflügeln und Marktanteile gewinnen. Das bisherige Hauptziel des Unternehmens, das den Fokus auf die Profitabilität legte, wurde damals aufgegeben (Konversionsrate 25-30 Prozent). Ein Margenziel gibt es allerdings nach wie vor für die einzelnen Geschäftsfelder. So soll die kombinierte Rate in der See- und Luftfracht bis 2030 bei rund 35 Prozent zu liegen kommen. In den beiden kleineren Geschäftsbereichen Landverkehr und Kontraktlogistik werden stabile Werte erwartet. 2024 wurden rund 8 und 6 Prozent erreicht.