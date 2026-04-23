Wie lauten die Ziele für 2026?

Für das Jahr 2026 rechnet Kühne+Nagel mit einem EBIT im Bereich von 1,2 bis 1,4 Milliarden Franken nachdem dieser 2025 ohne Einmalkosten bei 1,38 Milliarden zu liegen kam. Die Zielvorgabe sei aber auch von einer gewissen Vorsicht geprägt, sagte CFO Markus Blanka-Graff Anfang März. «Wir erhöhen die Guidance im Jahreslauf lieber, als dass wir sie reduzieren.» Analysten der ZKB rechnen ab dem zweiten Quartal mit Rückenwind für die Profitabilität in der See-, Luft- und Strassenlogistik. Zugleich dürfte jedoch die sich abschwächende Konsumentenstimmung die Containervolumen negativ beeinflussen.